Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a transmis o atenționare pentru șoferi. De marți dimineața, traficul este restrictionat temporar prin Vama Bechet-Oryahovo pentru autovehiculele de transport marfa. Masura a fost luata de autoritațile din Bulgaria, din cauza unor alunecari de teren.

- Poliția de Frontiera a transmis o atenționare pentru șoferi. De marți dimineața, traficul este restrictionat temporar prin Vama Bechet-Oryahovo pentru autovehiculele de transport marfa. Masura a fost luata de autoritațile din Bulgaria, din cauza unor alunecari de teren.

- Aproape 700 de pachee de tigari netrimbrate, ascunse in bara de protectie a unei masini, au fost gasite de catre politistii de frontiera de la P.F. Valea Viseului. Marfa, dar si masina, au fost ridicate, iar conducatorul auto este cercetat pentru contrabanda.

- In aceasta dimineata, intre orele 07:00-10:00, politistii rutieri din tot județul Cluj au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului public de persoane, cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri, precum si cele destinate transportului de marfa, cu masa totala maxima…

- CFR Marfa - prinsa intr-un blocaj financiar din cauza datoriilor de 150 de milioane de euro catre CFR (Infrastructura) - are pierderi masive din cauza ca oferteaza servicii sub standardele sale de cost, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- LIVETEXT Cupa Romaniei la fotbal, semifinale, retur: Gaz Metan Mediaș – Hermannstadt (joi, ora 20:00, Digi Sport, Telekom Sport). In tur, Hermannstadt (L2) a invins cu 1-0. Prima finalista este CS U Craiova, care a eliminat FC Botoșani cu scorul general 6-3 (5-1 in tur și 1-2 in retur) . Finala Cupei…

- PENAL…Politistii de frontiera, din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, efectueaza cercetari cu privire la un barbat care a prezentat autoritatilor vamale acte nereale pentru marfa transportata. Astfel, in ziua de 3 mai, in jurul orei 17.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a…

- In conformitate cu Regulamentul de inchiriere a parcarilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza in data de 16 mai 2018 licitatie publica cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele 147, 148, 149, 150, langa (CT 7), 102…