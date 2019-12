Stiri pe aceeasi tema

- În viitor ar putea fi constituita o zona economica libera între Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de premierul Ucrainei, Oleksiy Honcharuk, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Republicii Moldova Ion Chicu. La Kiev, șeful Guvernului moldovean a fost…

- CHIȘINAU, 13 dec - Sputnik. Purtatorul de cuvant al diplomației ruse, Maria Zaharova, a fost intrebata daca Moscova se va implica mai activ in procesul de reglementare a conflictului transnistrean, avand in vedere ca in 2019 procesul de negocieri a intrat in impas. Reprezentantul Ministerului…

- Sarbatoare din doua puncte de vedere la Muzeul Tarii Crisurilor. Directorul institutiei, Aurel Chirac, a adus acasa Medalia Aniversara „Centenarul Marii Uniri”, care i-a fost inmanata joi, la Bucuresti, in Sala Unirii de la Muzeul Cotroceni, de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Muzeul…

- Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a avut o intrevedere cu Reprezentantul Special al Ucrainei in procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreana, Victor Krijanovski, și insarcinatul cu afaceri ale Ucrainei, Vladimir Boechko.

- Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a declarat ca Chisinaul este deschis sa continue negocierile cu Tiraspolul pe un spectru larg de probleme economice, sociale si umanitare.

- Romania ramane cel mai solid sustinator al eforturilor Republicii Moldova in parcursul sau european, a transmis sambata vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, Mihai Fifor, care a avut o intrevedere, la Palatul Victoria, cu o delegatie a Parlamentului Republicii Moldova, condusa…

- "Presedintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul intrevederii ca, din perspectiva Romaniei, drumul european al Republicii Moldova, pe care Bucurestiul il sustine cu fermitate, este singura optiune de natura sa aduca prosperitate cetatenilor sai. Totodata, presedintele Romaniei a evidentiat importanta…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, se va intalni luni dupa-amiaza, la New York, cu Donald Tusk, presedintele in functie al Consiliului European, cu ocazia reuniunii Adunarii Generale ONU, a anuntat vineri un oficial UE, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Intrevederea…