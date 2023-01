Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului Maia Sandu a spus ca Republica Moldova se confrunta cu numeroase crize care au aparut ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, iar in aceasta situatie ”republica are sansa de a supravietui doar in cadrul Uniunii Europene”. Potrivit Infotag , Maia Sandu a declarat acest lucru…

- Uniunea Europeana a dat Finlandei 242 de milioane de euro pentru a constitui pentru prima data o asa-numita „rezerva” impotriva amenintarilor chimice, biologice, radiologice si nucleare, pentru utilizare de catre toate statele membre, a anuntat, marti, guvernul finlandez, citat de Reuters.

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia afecteaza puternic afacerile grupului Gazprom, ale carui exporturi de gaze catre principalele sale piete externe aproape ca s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, potrivit Bloomberg. In 2022, gigantul controlat de statul rus…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat pentru cotidianul „Kurier” ca este un moment nepotrivit pentru extinderea spatiului Schegnen. Potrivit cotidianului austriac, opozitia fata de extinderea spatiului Schengen este in cresterea, iar Austria se numara printre tarile UE care se impotrivesc.…

- Germania a economisit in ultimele saptamani mai putin gaz decat multe alte state membre ale Uniunii Europene si nu se incadreaza in angajamentele asumate, conform unor date ale Comisiei Europene consultate vineri de agentia DPA, transmite Agerpres. Desi in luna august Germania a consumat cu 28% mai…