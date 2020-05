Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera in contextul in care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism in ce priveste raspunsul lor…

- China nu are niciun interes in a interfera in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a anuntat joi diplomatia chineza, dupa ce presedintele american Donald Trump declarase ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda scrutinul prezidential din luna noiembrie, informeaza Reuters.

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat Reuters in Biroul Oval, ca Beijingul vrea ca el sa nu fie reales presedinte si ca are in vedere diferite variante referitor la consecintele pe care China le-ar putea suporta pentru felul in care a gestionat pandemia.

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, a prezis joi ca Donald Trump va face tot posibilul pentru a amana alegerile din toamna pentru a-si pastra sansele de a le castiga, informeaza vineri France Presse."Tineti minte ce va spun, cred ca el va incerca…

- Campania pentru realegerea presedintelui Donald Trump a anuntat miercuri ca a dat in judecata publicatia New York Times, pe care o acuza ca a publicat un articol fals in mod intentionat, referitor la investigatia privind amestecul Rusiei in alegerile americane din Statele Unite, relateaza Reuters,…