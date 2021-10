Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol cu peste 200 de drone pentru deschiderea unui mall in China s-a terminat tragic, dupa ce mai multe aparate s-au prabușit peste oameni. Problemele au inceput la scurt timp dupa inceperea spectacolului. Zeci de drone au inceput sa pice din cer peste oamenii care asistau la eveniment. Aceștia…

- Managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgența o autospeciala care sa staționeze in curtea unitații medicale permanent și sa intervina prompt in cazul unui eventual incendiu. Managerul a facut aceasta solicitare intrucat se…

- Franța a avut parte și de regine ingrozitoare – Caterina de Medici este cel dintai exemplu. In aceasta zi a murit o regina mai puțin cunoscuta, Isabela de Bavaria, care a facut tot atat de mult rau poporului ei cat un invadator. S-a nascut cu numele Elisabeta, fiica a ducelui de Bavaria. Insa dupa ce…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu. El a declarat pentru The New York Times ca „muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc…

- Actrita Kristen Bell a prezentat miercuri in premiera "Queenpins", o comedie inspirata din fapte reale in care joaca rolul unei regine a inselaciunilor, imprevizibila si de succes, relateaza EFE. Kristen Bell, imbracata intr-un compleu lejer din doua piese in tonuri calde si un body negru,…

- Galațenii au un nou motiv de nemulțumire in legatura cu modul in care este administrat orașul, pentru ca de luni, 23 august, a fost restricționat programul in baza caruia iși pot inmormanta rudele la cimitirele din oraș. Societatea care administreaza domeniul public, SC Gospodarire Urbana SRL Galați…

- De la 1 septembrie, toate garajele amplasate ilegal pe domeniul public in Pitesti vor fi demolate. Proprietarii garajelor, care nu au mai platit impozite pentru ele de mai bine de 15 ani, au fost deja notificati de la inceputul lunii august. Proprietarii garajelor vechi trebuie sa le indeparteze de…

- In marinimia ei, casa regala britanica le va permite supușilor reginei Elisabeta a II-a sa vina la picnic in gradinile Buckingham Palace. Și, daca tot au dezlegare regala, sa scoata și bani din buzunar. Incepand de vineri, 16 iulie, și pana la 19 septembrie, englezii au voie sa vina la picnic in gradina…