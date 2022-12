Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre conflictul din Ucraina, scrie CNN. Acest lucru a atras atenția pentru ca Putin isi alege de obicei cuvintele cu grija și a numit mereu razboiul din Ucraina ”operatiune militara speciala”.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat miercuri bombardamentele fortelor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, argumentand ca sansele Rusiei de a castiga pe campul de lupta au disparut, transmite DPA, conform agerpres.ro.“Acest bombardament terorist impotriva populatiei civile trebuie sa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca țarile occidentale au trimis „semnale” ca președintele rus Vladimir Putin a cautat discuții directe cu Ucraina, informeaza Kyiv Independent. ”Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Rusia impiedica livrarea produselor alimentare din Ucraina pentru a provoca tensiuni politice si sociale in mai multe state, iar incercarile Rusiei de a exacerba criza alimentara sunt o agresiune impotriva oricarei persoane de pe pamant. ”Situatia…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va iniția „diplomația telefonica” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, in incercarea de a pune capat razboiului declanșat in Ucraina dupa invazia rusa din februarie, scrie Kommersant . In zilele urmatoare, partea turca va purta conversații telefonice…

- Rusia a reluat atacurile asupra mai multor orașe din Ucraina, la o zi dupa ce a lansat 84 de rachete asupra țarii. In urma bombardamentelor repetate, SUA au anunțat ca vor oferi Ucrainei sisteme avansate de aparare antiaeriana. Tot marți, a avut loc o reuniune a liderilor G7, la care a participat și…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…