- V. Stoica Spitalul Orașenesc Baicoi a beneficiat de o formula neobișnuita de reparare a acoperișului prin care, din cauza deteriorarii, se infiltra apa ori de cate ori veneau perioadele cu precipitații, iar saloanele de la ultimul etaj aveau de suferit. Saptamana trecuta, potrivit declarațiilor primarului…

- Potrivit politiei suedeze, patru persoane au fost ranite in cursul unui atac cu arme de foc, in centrul orasului - unul dintre cele mai mari din Suedia. Politia nu are inca date exacte despre acest atac. Nu se stie motivul pentru care s-au tras focurile de arma si nu s-au dat detalii despre…

- Joi, 31 mai, copiii de la toate gradinițele din Sfantu Gheorghe sunt așteptați in zona pietonala din centrul municipiului, pentru a realiza cel mai mare desen-mozaic, in creta, din Romania. Clubul Rotary Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, cu Inspectoratul Școlar…

- Centrul vechi al Calarasiului, o zona terna, cu spatii publice degradate, neamenajate corespunzator, neatractiva pentru calaraseni a fost inclus intr-un proiect de modernizare cu finantare europeana. Autoritatile locale isi propun astfel reducerea emisiilor de carbon prin creearea unui spatiu urban…

- Marti dimineata, in jurul orei 4.00, a fost anunțata existența unei bombe in sediul unei banci comerciale din centrul orașului Giurgiu. Telefonul a fost dat de o femeie, care anunța ca in sediul bancii a fost amplasata o boma care va exploda. In doar cateva minute, zona a fost izolata,…

- Sarbatoare de zile mari la Hancești. Ieri, in ajun de sfantul Gheorghe, locuitorii au marcat 518 ani de la fondarea orașului. Cu aceasta ocazie, in Piața Suveranitații a fost organizat un concert, unde oamenii au avut parte de mai multe surprize.

- Un covor imens incepe sa prinda culoare pe o cladire din centrul Capitalei. Nu este vorba despre unul obisnuit, ci de o pictura murala pe o suprafata de 300 de metri patrati realizata in stilul covoarelor traditionale moldovenesti. O echipa de pictori sunt implicati in proces.

- Un zgarie nori s-a prabusit in centrul orasului Sao Paulo dupa ce a fost devastat de un incendiu puternic. Imaginile filmate de martori arata cum flacarile au cuprins doua imobile. La fata locului au fost trimise 57 de echipaje de pompieri, care au privit neputinciosi cum una dintre cladiri s-a prabusit.…