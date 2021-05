Stiri pe aceeasi tema

- Echipa care a organizat Maratonul Vaccinarii de la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara pregateste un eveniment similar de Ziua Copilului, pe o terasa unde tinerii de peste 16 ani sunt asteptati sa se imunizeze impotriva COVID-19, potrivit news.ro. Timisorenii care trebuie sa isi faca…

- Imunizarea anti-covid se va putea face, in 1 iunie, intr-un spațiu neconvențional. Astfel, DSP Timiș a anunțat ca terasa Vineri 15 de pe bd. Vasile Parvan nr. 9, aflata pe malul Begai, va gazdui un maraton de vaccinare intre orele 10 și 22. Echipa maratonului de la Centrul de Afaceri din Timișoara va…

- De Ziua Copilului, la Timișoara are loc un nou maraton de vaccinare. Se intampla la un local de pe malul Begai, unde echipa maratonului de la CRAFT va face imunizari cu Pfizer și Johnson&Johnson. Vor fi și momente artistice și este programata și o tombola cu premii surpriza.

- Autoritațile din Timișoara anunța ca a inceput a doua parte a evenimentului in cadrul caruia oamenii se pot vaccina fara programare. In acest weekend, la centrul de vaccinare sunt așteptate persoanele care...

- Chiar in ziua in care trupa Cargo implinește 36 de ani, activistul civic Corneliu Vaida anunța ca Adi Barar, fondatorul trupei, care a murit in luna martie, va avea un monument la Timișoara, pe o alee a muzicienilor care ar urma sa fie creata in zona Flora.

- De vineri, de la ora 16.00, pana luni dimineața la ora 8.00, timișorenii, dar nu numai, care doresc sa se vaccineze anti-COVID sunt așteptați la Centrul de Afaceri aflat peste drum de Sala „Constantin Jude”. Este nevoie doar de buletin, pentru ca doritorii se pot prezenta fara programare, insa și cei…

- Imunizarea anticovid prin intermediul medicilor de familie incepe in Timișoara. Aproape 50 de cabinete sunt disponibile in cadrul programului pilot de imunizare. The post Incepe proiectul pilot de vaccinare prin intermediul medicilor de familie, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana…

- Sticle de plastic impraștiate, hartii și gunoaie au fost descoperite de un biciclist pe marginea pistei de biciclete care duce spre granița cu Serbia, de pe malul Begai. Inainte de campania electorala, autoritațile „s-au batut” pe ea, dar a ramas in administrarea Administrației Bazinala de Apa Banat.