- Japonia si SUA intentioneaza sa dezvolte in comun un nou sistem antiracheta destinat sa intercepteze rachetele hipersonice dezvoltate de China, Rusia si Coreea de Nord, relateaza duminica publicatia nipona Yomiuri Shimbun.

- Soldații ucraineni au fost observați folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost capturate de o țara „prietenoasa” inainte de a fi livrate Ucrainei, a informat sambata Financial Times, citat de Reuters.In schimb, ministerul apararii de la Kiev a sugerat ca armele au fost capturate de…

- Deși regimul de la Phenian este sponsorizat și supraviețuiește in mare parte datorita sprijinului oferit de China, Coreea de Nord are relații bune de decenii și cu Rusia. In prezent, Șoigu, ministrul apararii de la Moscova se afla in Coreea de Nord, acolo unde s-a angajat sa „intareasca cooperarea”…

- O delegație rusa condusa de ministrul Apararii, Serghei Șoigu, a sosit in Coreea de Nord, iar acesteia i se va alatura o delegație chineza, tot miercuri, pentru a participa la sarbatorirea la Phenian a celei de-a 70-a aniversari de la sfarșitul razboiului din Coreea, marcata de obicei de parade militare…

- BBC a intervievat in secret trei oameni obisnuiti din Coreea de Nord, cu ajutorul organizatiei Daily NK, care opereaza o retea de surse in cea mai izolata tara din lume. Marturiile lor arata ca in tara are loc o "tragedie devastatoare", iar oamenii se tem ca vor muri de foame sau ca vor fi executati.…

- Statele Unite "condamna cu fermitate" lansarea unei rachete prezentate drept satelit militar de catre Coreea de Nord, care "creste tensiunile", potrivit unui comunicat al Casei Albe, informeaza miercuri AFP, citat de Agerpres.Aceasta "risca sa destabilizeze situatia de securitate din regiune si nu…