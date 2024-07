In premiera, cercetatorii de la Sincrotronul European din Grenoble și University College London au realizat cartografierea 3D a doua inimi umane (o inima sanatoasa și o inima bolnava). Aceasta performanța tehnica ar putea permite dezvoltarea unor tratamente impotriva aritmiei sau a malformațiilor cardiace. Performanța este prezentata in revista Radiology și a fost posibila printr-o metoda […] The post In premiera, cartografierea 3D a inimii pana la nivel de celula appeared first on Puterea.ro .