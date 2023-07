Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE) a adoptat marti - la cea de-a 30-a sesiune anuala desfasurata in Vancouver (Canada) intre 30 iunie-4 iulie - o rezolutie pe tema situatiei din Republica Moldova in care, in premiera, delegatii au invitat pentru prima…

- Vladimir Putin și-a facut prima apariție internaționala dupa rebeliunea mercenarilor lui Prigojin. La summitul online al Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai, dictatorul de la Kremlin a dat asigurari ca Rusia este puternica și ca el deține cu fermitate fraiele puterii.

- "In esenta, expansiunea nesabuita a NATO reflecta aceleasi intentii care au stat la baza politicii lui Hitler \"Drang nach Osten\" (\"Marsul spre Est)", a declarat Lavrov in cadrul celei de-a 11-a reuniuni internationale a inaltilor oficiali din sfera securitatii, organizata de Consiliul de Securitate…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a comparat miercuri extinderea NATO catre Est cu dorinta lui Adolf Hitler de a ocupa noi teritorii in estul Europei, transmite EFE. „In esenta, expansiunea nesabuita a NATO reflecta aceleasi intentii care au stat la baza politicii lui Hitler ‘Drang nach Osten’…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans considerabil pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, in timp ce contracandidatul sau este creditat cu mult mai putine voturi, desi se anunta o cursa…

- Guvernul de la Bucuresti intentioneaza sa blocheze Austria la OSCE si Parteneriatul NATO pentru pace in cazul in care Viena nu renunta la veto-ul sau fata de aderarea Romaniei la spatiul Schengen, a notat pe 2 mai cotidianul austriac de orientare liberala Die Presse, preluat de Rador.Romania nu va mai…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a recurs la jigniri la adresa președintei Maia Sandu și premierului Dorin Recean, dupa ce șeful Guvernului de la Chișinau a spus ca Vladimir Putin și alți oficiali ruși sunt interziși pe teritoriul Republicii Moldova. „O creatura misterioasa pe nume Recean…

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…