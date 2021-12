Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de verificare privind achizițiile de teste de saliva la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. GCS a transmis, duminica seara, precizari in ceea…

- Astfel, potrivit hidrologilor, pana marti, la ora 9:00, vor fi cresteri de debite si de niveluri, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, cu depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice: Ialomita - sector aval S.H. Baleni - amonte S.H. Cosereni (judetele:…

- Potrivit informarii oficiale facute de autoritați, testarea elevilor se va face in aceasta saptamana, in zilele de marți și vineri, și nu de luni și joi așa cum era stabilit pana acum. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a facut, duminica seara, o serie de precizari, privind testarea elevilor in școli.…

- Testarea elevilor nu a fost suspendata si nu a fost luata in discutie aceasta posibilitate, precizeaza Executivul, adaugand ca testarea se va face de 2 ori pe saptamana, luni si joi sau marti si vineri, in functie de disponibilitatea testelor. Saptamana viitoare, elevii vor fi testati marti si vineri.…

- Trei persoane au ajuns la spital cu leziuni usoare si 15 masini au fost grav avariate, dupa ce un autobuz de ruta din Capitala, parcat pe strada Vasile Alecsandri, a luat-o la vale. Potrivit unor surse citat de publik.md accidentul s-a produs din cauza ca franele autobuzului ar fi cedat si acesta s-a…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca va fi publicata zilnic pe site-ul edu.ro rata de incidenta COVID-19 pentru fiecare localitate in parte, astfel incat fiecare unitate de invațamant preuniversitar sa poata decide asupra sistemului de desfasurare a cursurilor (online sau fata…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a demarat Campania de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon in urma procesului de fermentare a vinului. Activitatea a inceput in localitatea Gornoe, raionul Strașeni și urmeaza a fi desfașurata pe tot teritoriul țarii. In acest sens angajații…

- In perioada 18 -23 septembrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI reprezentat de șeful IGSU general -maior Mihail Harabagiu participa in cadrul unui exercițiu internațional de amploare desfașurat in Macedonia cu genericul „North Macedonia 2021”.