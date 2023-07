În Prahova, val de căldură persistent La Ploiești – corturi cu dozatoare de apa și program de stropit strazile N. D. Atenționarile meteorologilor s-au adeverit, inca din prima zi a acestei saptamani la nivelul județului Prahova instalandu-se, din nou, canicula. De altfel, ieri, la ora 13.00, la Stația meteo Ploiești au fost inregistrate 33,2 grade C, la Campina 30 de grade, la Sinaia Cota 1.500 – 21,1 grade C, iar la Varful Omu 13 grade C. Pe de alta parte, tot ieri, cei de la ANM au emis o noua atenționare de Cod portocaliu, valabil inclusiv in tot județul Prahova, fenomenele vizate fiind val de caldura persistent, canicula și disconfort… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

