• Noi avertizari meteo și hidrologice de Cod portocaliu N. Dumitrescu Dupa ce in Romania s-a inregistrat cea mai rece primavara din ultimii aproape 30 de ani, așa cum v-am informat intr-o recenta ediție a ziarului nostru, nici debutul verii nu face excepție in ceea ce privește instabilitatea vremii. De la inceputul lunii iunie, nu a fost zi in care nu a plouat cu galeata, in cateva dintre zile valorile precipitațiilor inregistrate de stațiile meteo romanești situandu-se printre cele mai mari din Europa. Si, din pacate, nici pentru acest sfarșit de saptamana, peste care se suprapune minivacanta…