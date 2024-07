Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane s-au ales cu dosar penal la Cluj in urma alegerilor locale și europarlamentare organizate azi, 9 iunie. Pana la ora 19.00, au fost inregistrate 26 incidente sau fapte ilegale in context electoral, toate fiind verificate cu celeritate. Concret, in 10 cazuri au fost inregistrate…

- "In ceea ce priveste urnele mobile pentru persoanele netrasnportabile, in preziua votarii se depun toate cererile. Atat pentru persoanele detinute, institutionalizate sau internate in spitale, aceste cereri se depun de catre directorii institutiilor respective la Biroul Electoral. Referitor la faptul…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a inceput deja sa strice socotelile unor candidați in alegerile locale. Doi primari, un consilier local, un fost consilier local și fostul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova au fost gasiți in incompatibilitate sau conflict de interese…

- Intr-o nota de presa Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei, condus de fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, anunța ca a fost sesizat de mai mulți angajați ai Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuala și ai Casei Naționale de Asigurari Sociale (subiecți ai datelor cu caracter…

- Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a inceput miercuri, acțiunea de evaluare a speciilor de animale salbatice strict protejate: urs, lup, ras și pisica salbatica. Conform atribuțiilor care revin Ministerului Mediului, Apelor și Paduri lor in realizarea studiilor de evaluare a starii resurselor…

- Un numar de 94 de pasari salbatice din specii protejate de lege au fost confiscate de comisarii de la Garda Nationala de Mediu, dupa ce au fost gasite la vanzare, la diverse targuri. Cele mai multe dintre ele au fost eliberate in natura, exceptie facand sapte exemplare care nu puteau zbura, informeaza…