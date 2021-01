În Prahova se vor deschide noi fluxuri de vaccinare N. Dumitrescu Pe langa cele 15 fluxuri de vaccinare existente in cele noua centre amenajate in Prahova pentru cea de- a doua etapa din cadrul campaniei de vaccinare anti COVID-19, de luna viitoare vor fi deschise și altele. Potrivit Instituției Prefectului Prahova, incepand cu data de 8 februarie, in județ vor fi deschise cinci noi fluxuri de vaccinare, destinate imunizarii cadrelor didactice, dar și beneficiarilor care se incadreaza in etapa a II-a. Acestea vor fi amenajate in doua centre – din Ploiești și Sinaia – pentru care membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

