- Ca urmare a numarului mare de candidați pentru obținerea permisului de conducere – proba teoretica – programați pe site-urile www.prefecturabuzau.ro și www.drpciv.ro., candidații programați pe site-ul www.prefecturabuzau.ro pentru reexaminare proba teoretica astazi, 9 august 2018, incepand cu ora 13.00,…

- Solicitarile venite din partea dam-bovitenilor pentru inmatricularea de autoturisme, sunt foarte mari ajungandu-se cu programarile la inceputul lunii octombrie dar cu toate acestea, angajatii Serviciului Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Dambovita, isi dau tot interesul sa faca…

- Promovabilitatea la proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere auto, inregistrata in județul Suceava in cel de-al doilea trimestru al acestui an, a fost de 53,92%. Conform unui comunicat de presa transmis de Prefectura Suceava, in perioada 1 aprilie-30 iunie a.c., la ...

- Luiza Radulescu Pintilie Recorectarea celor aproape 2000 de lucrari ale absolventilor de liceu din Prahova nemultumiti de notele obtinute la bacalaureat si care au depus contestatii a facut ca pentru 104 dintre ei finalul sa fie unul fericit, acestia trecand din categoria nepromovatilor in cea a promovatilor.…

- Luiza Radulescu Pintilie Ieri s-a incheiat si in Prahova prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, rezultatele oficiale urmand sa fie anuntate miercuri, 4 iulie. Dintre cei 5.181 de liceeni care s-au inscris pentru sustinerea probelor scrise, 4.556 sunt absolventi din promotia curenta,…