În Prahova, pregătiri intense pentru alegerile de luna viitoare • Primarii și secretarii localitatilor au fost instruiti in sistem videoconferinta • S-a stabilit numarul de membri din consiliile locale, s-a constituit Biroul Electoral Judetean Nicoleta Dumitrescu Avand in vedere calendarul stabilit pentru organizarea și desfașurarea alegerilor locale, și in Prahova sunt pregatiri intense pentru scrutinul din 27 septembrie. Astfel, acum doua zile, Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul logistic al Institutiei Prefectului Judetul Prahova, a desfașurat instruirea cu primarii și secretarii generali ai unitatilor administrativ teritoriale cu privire la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

