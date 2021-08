În Prahova, doar 30,87% din populaţia eligibilă s-a vaccinat anti-Covid N. Dumitrescu Potrivit celei mai recente centralizari in ceea ce privește campania de vaccinare la nivel național, din data de 24 august august, ora 10.00, Prahova se situa intre primele 15 județe la capitolul persoane imunizate impotriva Covid-19, pe primul loc fiind Capitala – cu 48,70%, iar pe ultimul fiind Suceava, unde procentul populației vaccinate era de doar 18, 31%. Astfel, acum doua zile, potrivit datelor menționate, Prahova, cu 30,87% acoperire vaccinala a populației eligibile ( in care sunt incluse și persoanele care au implinit varsta de 12 ani) dintre cei peste 710.000 de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

