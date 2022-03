În Prahova – descinderi în lanţ Ieri dimineata, angajati ai politiei prahovene, impreuna cu mascati de la SAS si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile „Matei Basarab” au pus in executare 12 mandate de percheziție domiciliara in Ploiesti si alte patru comune din judet, ” in vederea documentarii activitații infracționale a unor persoane banuite de furturi din societați comerciale, precum și pentru furtul unui ATV și al unui autoturism, in scop de folosința. Prejudiciul cauzat se ridica la aproximativ 75.000 de lei” (comunicat IPJ Prahova) . 13 persoane urmau sa ajunga pana aseara in fata anchetatorilor, pentru a fi audiate. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

