Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Premierul Nicolae Ciuca va discuta miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al executivului. Intalnirea are loc in timp ce in școli se desfașoara o greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.0

- CITESTE SI BREAKING NEWS O femeie care lucra la Primaria Craiova a cazut de pe schela 12:54 157 Batran cercetat penal, dupa ce a prezentat un permis de conducere fals, sustinand ca l-a obtinut in Italia - Actul italian fusese anulat 13:22 14 BREAKING NEWS Avertizare meteo: Va ploua abundent in șase…

- PROTESTE… Angajații din educație, afiliați Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, au protestat astazi in fața Guvernului Romaniei. Aceștia și-au strigat nemulțumirile mai bine de cateva ore. Sindicaliștii cer rezolvarea problemei aplicarii integrale a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 pentru…

- Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale. Astfel, reprezentantii dascalilor vor sa-i puna in garda pe guvernantii care ar pregati un buget de austeritate pentru personalul din Educatie. Se anunta proteste…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’ si Federatia Nationala Sindicala ‘Alma Mater’ anunta Guvernul si Parlamentul ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale. Sindicalistii sunt nemultumiti…

- "Scolile din Romania pot deveni un spatiu periculos! Elevii si angajatii din invatamant au nevoie de protectie! (...) Din pacate, asistam la o escaladare a acestei situatii care poate sa devina dramatica! Spatiul scolar a devenit deja unul nesigur, daca ne gandim doar la cele petrecute in ultima perioada,…

- INSTIINTARE - “Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca Federatia Sindicatelor Libere din invatamant (cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 32, Sector 5), Federatia Sindicatelor din Educatie