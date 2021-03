In Praga, persoanele fara adapost diagnosticate cu boala COVID-19 pot ramane in carantina intr-un hotel de lux aflat in centrul orașului, inchiriat de primarie. Orașul cuprinde aproape 4.500 de persoane fara adapost. Directorul adjunct al Centrului de Servicii Sociale (CSSP) al orașului, Ludmila Tomesova, a declarat ca celor gazduiți in hotel li s-au oferit trei mese pe zi, asistența medicala completa, televiziune și alte facilitați in timpul carantinarii, anunța agenția Reuters . Aceasta a mai precizat ca incearca sa-i ajute sa-și gaseasca o locuința și sa aiba acces la alte servicii odata ce…