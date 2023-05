Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de stilul Gangsta House, nu exista nimeni precum Ilkay Sencan. Cu fiecare noua lansare, DJ-ul și producatorul din Istanbul se dovedește a fi cel mai tare exportator de muzica din Turcia, stabilind tendințe in genul sau muzical. Aproape patru milioane de ascultatori doar pe Spotify, mai…

- Drake s-a intors cu noua melodie „Search & Rescue”, produsa de Noah „40” Shebib, Lil Yachty, Sadpony, Wesley Curtis și Bnyx. Urmeaza colaborarea sa din ianuarie cu Popcaan, „We Caa Done”, precum și cele doua materiale din 2022, „Honestly, Nevermind” și „Her Loss”. Search & Rescue” este o piesa care…

- florianrus promite sa va fure o lacrima și un zambet in același timp cu noul sau videoclip. Piesa ,,Pana atunci” vorbește despre calatoria din punctul A, cel al suferinței, in punctul B, la momentul in care ,,vei dansa pe piesa care te-a facut sa plangi”. Videoclipul piesei il regasește pe Florian calatorind…

- „Copacul” este poate cea mai personala piesa a lui Spike de pana acum, scrisa despre și pentru parinții sai și este o piesa pop, cu influențe hip-hop care a fost compusa de Vlad Lucan și Alex Pelin, scrisa de Paul Maracine (Spike) și Alex Pelin, iar de producție și mix/master s-a ocupat Vlad Lucan.…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști urbani la ora actuala, Petre Stefan iși lanseaza albumul de debut – CENTAUR – in cadrul unui eveniment special pe data de 8 aprilie la Arenele Romane din București. Pe 25 noiembrie 2022 se lansa albumul CENTAUR pe platformele de streaming, iar de atunci și pana…

- Feli lanseaza ca un cadou muzical de 8 martie „Tu, Poezie”, o piesa-indemn pentru toate femeile din lume de a nu uita de sufletul lor, de puterea de regenerare pe care o au și de iubirea pe care ar trebui sa și-o poarte inainte de orice pentru a le fi bine intreg Universul. “Pentru muza... View Article

- Unul dintre cei mai tineri artiști din Romania, Niku lanseaza primul EP intitulat “TANARUL TITAN”. A captat scena urbana din Romania cu piese precum CEF, NEGRU MERCEDESU sau G TUNAT, iar acum lanseaza primul EP, alaturi de Def Jam Recordings Romania. “TANARUL TITAN reprezinta o perioada de tranziție,…

- Sunetul petrecerilor de cartier se regasește in cea mai noua lansare marca BLANCO. Piesa BAIRAM primește un videoclip filmat in timpul concertului de lansare ale albumului BLANCOMAT din data de 19 Decembrie 2022 dintr-un club din București. Albumul BLANCOMAT cuprinde 16 piese, printre care regasim colaborari…