- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), prin Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Ploiesti, organizeaza, in perioada 09 – 11 decembrie 2022, Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii 2022. Evenimentul va avea loc in Bucuresti, in incinta Romexpo, pavilion B1. “Decembrie este luna…

- Targul de Turism 2022, locul dedicat tuturor operatorilor activi din domeniul turismului. Evenimentul va avea loc in perioada 10-13 noiembrie 2022 și se va desfașura la Romexpo. Afla mai multe detalii despre cea de-a 46-a ediție a targului de turism. Targul de Turism 2022. Ediția de Toamna Ediția de…

- PMP Turda critica decizia majoritații PNL-UDMR din Consiliul Local Turda, de a aproba majorarea cu 70% a tarifelor la salubritate, conform solicitarii celor de la Supercom. Consilierii din Campia Turzii au refuzat sa aprobe aceasta majorare și au scos proiectul de pe ordinea de zi, iar la Ceanu Mare…

- The Mission, primul brand de petreceri de muzica electronica din Romania, lanseaza un nou concept de petreceri pe piața din Romiania, „Music On”, cu ocazia aniversarii a 22 de ani de activitate. Primul eveniment din seria Music On va avea loc pe 26 noiembrie, la Romexpo, Pavilion B1 și se va afla sub…

- Miercuri, 21 septembrie 2022, incepe, la Iasi, a saptea editie a Targului de Carte Gaudeamus . Pana duminica, 25 septembrie 2022, evenimentul, organizat de Radio Romania, prin Echipa Gaudeamus si Radio Romania Iasi, cu sprijinul Primariei Municipiului, se va desfasura in incinta unui ansamblu de pavilioane…

- De cand s-a aflat ca regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața, britanicii au ales sa-i aduca un ultim omagiu celei care a condus națiunea timp de 70 de ani. Un numar impresionant de oameni s-au recules deja la catafalcul reginei. Prima persoana care a adus un omagiu reginei la Westminster Hall a…

- Zeci de mii de scotieni au condus-o pe ultimul drum pe regina Elisabeta a II-a. Oamenii au stat de luni seara la o coada lunga de mai bine de un kilometru pentru a ajunge la sicriul suveranei, depus in Catedrala St. Giles din Edinburgh.

- Lumea opaca și cu damf interlop a jocurilor de noroc și-a dat intalnire la Pavilionul B3 din incinta complexului expozițional Romexpo (București), in perioada 6-8 septembrie. Evenimentul este de tip business-to-business, adica le este dedicat exclusiv firmelor care vor sa-și cumpere „pacanele” de ultima…