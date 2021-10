Stiri pe aceeasi tema

- Dupa reducerea volumului de gaze de catre concernul Gazprom ne-am putea confrunta cu un deficit de energie electrica. Centrala de la Cuciurgan a avertizat Chisinaul despre posibilitatea reducerii livrarilor de energie din 11 noiembrie.

- SA Moldovagaz cere consumatorilor sa reduca consumul de gaze naturale din cauza ca din octombrie 2021 țara naostra primește un volum mai mic de gaz. Intr-un comunicat de presa, aceasta menționeaza ca grație faptului ca acordul cu SAP „Gazprom” privind condițiile de furnizare a gazelor naturale catre…

- Criza gazelor se adâncește tot mai mult în lume, iar Republica Moldova nu are șanse sa ocoleasca. La bursele internaționale Ba mai mult au fost reduse cu 35% livrarile de gaze în Republica Moldova. Pe 23 septembrie 2021, cu o saptamâna înainte de expirarea contractului,…

- Preturile europene la gaze naturale au crescut din ianuarie cu 250 la suta. Dupa Grecia, Italia si Spania, acum si Marea Britanie se pregateste sa plafoneze preturile la gaz si energie electrica. La nivel european, Comisa promite sa intervina in aceasta criza.

- Moldovagaz va cere o majorare de 35% a tarifului la gaze. Gazele naturale s-ar putea scumpi in aceasta toamna cu pina la 35%. Moldovagaz va expedia in scurt timp o cerere de majorare a tarifului catre Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica. Anuntul vine in contextul in care negocierile…

- Problemele in aprovizionarea cu energie din Europa au creat panica in randul cumparatorilor asiatici de gaze, astfel ca importatorii din Japonia si pana in India sunt dispusi sa plateasca preturi record pentru a-si asigura livrarile, transmite Bloomberg. Toata aceasta fuga pentru achizitionarea…

- Social-democrații vor depune in Parlament o lege pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze pentru consumatorii casnici. Potrivit proiectului, prețurile se plafoneaza pentru o perioada de 6 luni, iar 50% din scumpiri vor fi suportate de stat. „Avand in vedere creșterea exagerata…

