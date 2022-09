Stiri pe aceeasi tema

- "In contextul crizei energetice pe care o traverseaza Europa, precum și al perspectivelor pe termen scurt și mediu, constatam o serie de creșteri artificiale ale prețurilor la majoritatea materiilor prime utilizate drept combustibil pentru incalzire", a anunțat ministrul Mediului, Barna Tanczos.Potrivit…

- Guvernul ar urma sa se intruneasca in sedinta joi pentru a discuta modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie. Aceasta ședința de Guvern vine in contextul unor tensiuni majore intre PSD și PNL atat din cauza compensarii prețurilor la energie, dar și din cauza posibilelor…

- INS arata cu cat s-au scumpit gazele in ultimul an și cu cat au crescut prețurile la carburanți și alimente . Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate joi de Institutul…

- Inflația in Republica Moldova a ajuns la 33, 55%, se intampla dupa ce prețurile medii de consum in luna iunie au crescut cu 1,39% fața de luna iunie a acestui an, informeaza Biroul Național de Statistica . Ulterior, s-au inregistrat majorari atat la produsele alimentare cu 0,18%, la marfurile nealimentare…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,8% in zona euro si cu 10,5% in UE, in primul trimestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, iar cele mai reduse cresteri au fost inregistrate in Cipru, Finlanda, Italia si Romania, arata datele publicate…

- Cat costa combustibilul in Makaza, Bulgaria, ultima benzinarie inainte de vama cu Grecia. Prețurile la carburanți au crescut la nivel mondial, nu doar in țara noastra, iar turiștii care merg in vacanța in strainatate observa asta. Spre exemplu, un turist roman care se indrepta catre Grecia a publicat…

- Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 46,6% in mai 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).In luna mai 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au urcat in mai cu 36,3% in zona euro si cu 36,4% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2021, iar Danemarca, Romania si Estonia sunt statele membre UE in care s-a inregistrat cea mai mare crestere.