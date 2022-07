Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, insoțit de ambasadorii mai multor țari, a mers vineri la Odesa, in sudul țarii, port care in urma cu nici o saptamana era bombardat de ruși. De aici ar trebui sa plece navele cu grane destinate exportului, așa cum prevede acordul de la Istanbul, semnat separat…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a inmanat marți (26 iulie) președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskiy premiul Sir Winston Churchill Leadership Award. Premiul a fost acordat pentru „curaj incredibil, sfidare și demnitate” in fața invaziei Rusiei. Acceptand premiul prin intermediul unei transmisii…

- Primele nave care exporta cereale ucrainene din porturile aflate la Marea Neagra ar putea sa-și inceapa deplasarile in cateva zile in baza unui acord convenit vineri de Ucraina, Rusia, Turcia și ONU, a declarat luni un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, citat de Reuters . Un Centru Comun de Coordonare…

- Rusia a dat asigurari vineri ca nu va incerca sa profite militar de operatiunile de deminare din porturile ucrainene dupa semnarea acordului privind exportul cerealelor ucrainene, afirmand in acelasi timp ca toate conditiile sunt reunite pentru aplicarea textului „in zilele urmatoare”, relateaza AFP.…

- Ucraina vrea sa semneze acordul de deblocare a exporturilor de cereale doar cu Turcia și ONU, excluzand Rusia. Autoritațile de la Moscova trebuie sa semneze un acord separat, a anunțat un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de AFP:

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat joi ca rușii ”au distrus complet” regiunea industriala din Donbas, in estul Ucrainei, acuzand Moscova de bombardamente fara sens pe masura ce isi intensifica ofensiva in est, relateaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . Liderul de la Kiev considera…