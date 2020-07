Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile sambata, in timpul meciului dintre Belenenses si Moreirense (0-1), din Prima Liga portugheza: rezerva de portar a echipei Belenenses, un club din suburbiile Lisabonei, Andre Moreira (24 de ani), a trebuit sa paraseasca banca la pauza pentru a intra in carantina.

- Bucuresti, 11 iun /Agerpres/ - Consilierul onorific al prim-ministrului pentru organizarea EURO 2020 la Bucuresti, Gheorghe Popescu, a declarat, joi, in cadrul intalnirii reprezentantilor FRF si LPF cu premierul Ludovic Orban, ca insista pentru revenirea publicului pe stadioane la meciurile de fotbal,…

- Echipa ucraineana de fotbal Karpati Lvov a fost plasata in carantina pentru cel putin doua saptamani dupa descoperirea a 25 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor si personalului sau, informeaza L'Equipe. Intr-un comunicat dat publicitatii marti, Karpati Lvov…

- Raed Arafat a anunțat, joi seara, ca localitațile aflate in carantina in timpul starii de urgența, pentru care aceasta masura nu a fost revocata, raman in carantina și in timpul starii de alerta. Astfel, localitatea Ramnicelu din județul Buzau va ramane in carantina.

- Chiar daca perioada pe care o traim nu e una deloc vesela, inca exista oameni curiosi care isi pastreaza atentia alerta pentru a vedea lucrurile frumoase din jurul nostru. E cazul biologului Andrea Mangoni, care a filmat un moment unic intr-unul dintre canalele Venetiei, acum golite de oameni si barci.…