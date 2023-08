Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august, astfel ca pretul mediu pentru septembrie 2023 la biletele de avion este de 230 de euro, pe cand in august a fost de 289 de euro. Majoritatea oraselor de city-break sunt…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a semnat miercuri o lege controversata pentru infiintarea unei comisii speciale privind influenta rusa, criticata de Washington si Bruxelles si suspectata ca vizeaza opozitia, informeaza hotnews.ro .

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri, 2 august, o lege care a starnit controverse, aceasta avand ca scop infiintarea unei comisii speciale pentru a investiga influenta rusa in Polonia, a relatat AFP, preluata de Agepres.La sfarșitul lunii mai, majoritatea populista naționalista a adoptat…

- Statul roman arunca cu banii pe fereastra pentru ca, in anul 2002 am achiziționat aceasta cladire pentru Reprezentanța Permanenta a Romaniei cu suma de 5,6 milioane de euro, plus alte taxe numite lucrari de amenajare pentru suma de 1,5 milioane de euro. In 2017, reprezentanții Romaniei la Bruxelles…

- Toxicitatea acumulata la varf in statul rus trebuie autoextirpata, oricate suferințe ar provoca tranziția spre o adevarata societate deschisa. Iata o sarcina pentru toți rușii, nu un viraj la indemana actualului cerc al puterii de la Kremlin. O sarcina care poate fi indeplinita doar din interiorul russki…

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a solicitat secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, sa ramana in aceasta functie pentru inca un an, au relatat vineri, 16 iunie, media norvegiene, potrivit Agerpres . Numit la 1 octombrie 2014 pentru un mandat de patru ani, norvegianul Stoltenberg (64 de ani) a…

- Majoritatea, formata din conservatorii PPE, liberali și social-democrați, risca sa iasa slabita la alegerile din iunie 2024. Giorgia Meloni intenționeaza sa culeaga la Bruxelles dividendele rezultatului obținut la alegerile din Italia, iar unii conservatori europeni sunt tentați de o alianța cu Fratelli…

- La 2 iunie va avea loc la Moscova o reuniune a grupului de lucru privind comunicațiile regionale, prezidata de viceprim-miniștrii Rusiei, Azerbaidjanului și Armeniei. Anunțul a fost facut de șeful cabinetului de miniștri al Armeniei, Nikol Pashinyan. Potrivit acestuia, din partea Armeniei vor participa…