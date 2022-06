Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul preturilor pentru bunuri de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia, Romania si Bulgaria, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). La polul opus, cele mai mari prețuri s-au inregistrat…

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia (60% din media UE), Romania si Bulgaria (ambele cu 56% din media UE), arata datele Eurostat.

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia (60% din media UE), Romania si Bulgaria (ambele cu 56% din media UE), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica…

- Cea mai ridicata rata din UE a deceselor cauzate de accidente rutiere Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România are în continuare cea mai ridicata rata din Uniunea Europeana a deceselor cauzate de accidente rutiere,…

- Comparativ cu populatia fiecarui stat membru al UE, cea mai scazuta rata a deceselor cauzate in 2020 de accidentele rutiere s-a observat in state precum Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), Malta (23), Danemarca (27), Spania (29), Irlanda si Tarile de Jos (ambele cu 30), iar cea mai ridicata…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia

- ”Romania se imprumuta cel mai scump, are cel mai mare deficit bugetar si cel mai mare deficit de cont curent dintre toate statele UE. Pentru ca nu a tinut in frau cheltuielile statului, pentru ca nu a promovat masuri care sa ajute economia si pentru lipsa de credibilitate in fata partenerilor externi,…

- Prețurile carburanților au crescut constant in Romania, in ultimele trei luni. Daca la inceputul anului, benzina mai ieftina decat la noi gaseam doar in Bulgaria și Polonia, deja la final de martie, coborasem pana pe locul opt la capitolul cel mai mic preț din Uniunea Europeana. Fenomenul scumpirilor…