Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 38 de ani insarcinata in 28 de saptamani care a murit pe drumul dintre spitalele din Arad și Timișoara in urma infecției cu COVID-19 postase pe Facebook un mesaj care arata ca nu credea in coronavirus și in masurile de protecție contra virusului. Iata mesajul „1. Nu port masca pentru ca faciliteaza…

- De la inceputul pandemiei, numarul imbolnavirilor cu coronavirus la nivelul județului Buzau a ajuns la peste 1.300, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21 de cazuri noi. Autoritațile din sanatate au mai anunțat și un deces. „Astazi, 31 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul…

- Oficialii guvernamentali au aratat, in mai multe randuri, ca nu mai sunt locuri pentru pacienții Covid la spitalele din Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța deschiderea spitalului modular din Pipera, care va putea primi pana la 500 de pacienți cu simptome ușoare.Citește și: Ludovic…

- Autoritațile din Hong Kong au impus restricții noi, din cauza pandemiei de coronavirus. La terase, restaurante sau alte adunari publice, oamenii vor sta la masa maximum doi, daca nu fac parte din aceeași familie. Totodata, locuitorii metropolei sunt obligați sa poarte maști sanitare și in aer liber,…

- O echipa de cercetatori din Georgia, SUA, a realizat un nou studiu care arata ca CBD, extras din canabis, ar putea fi soluția de a vindeca sau preveni COVID-19. Studiul realizat de cercetatorii de la Universitatea Augusta din Georgia sugereaza ca CBD, un derivat din canabis, poate avea un impact pozitiv…

- Statele Unite au cumparat toata producția din urmatoarele trei luni de remdesivir, unul dintre cele doua medicamente ce au dovedit pana acum ca funcționeaza contra Covid-19, americanii nelasand nimic pentru Europa sau restul lumii, scrie Guardian, potrivit hotnews.ro. Experții și activiștii din sanatate…

- Gilead Sciences a stabilit pretul unei serii de tratament antiviral remdesivir la 2.340 de dolari pe pacient, pentru tarile bogate, si a convenit sa trimita aproape toata productia medicamentului in Statele Unite, in urmatoarele trei luni, transmite Reuters.

- ​Un oraș chinez cu 10 milioane de locuitori va continua ce a testat în timpul pandemiei de Covid-19 și vrea sa implementeze, cu ajutorul unei aplicații de mobil, un sistem prin care fiecare locuitor sa primeasca un scor de la 0 la 100 în funcție de starea sanatații și de stilul de viața,…