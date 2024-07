În Poiana Mărului vă puteți retrage din fața caniculei POIANA MARULUI – Cei care aleg sa vina aici se pot bucura, de asemenea, și de un aer foarte curat. Stațiunea Poiana Marului are – spun administratorii paginii de Facebook „Banatul Montan” – „cel mai curat aer” din zona, impreuna cu Baile Herculane. In zona exista mai multe locații de camping, dar și de cazare. Sunt și destule obiective de vizitat! In zona exista mai multe locații de camping, dar și de cazare. Sunt și destule obiective de vizitat. „Asezata la capatul Lacului de acumulare Poiana Marului (1984-1992), pe malurile raului Bistra Marului, statiunea climaterica Poiana Marului este renumita… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

