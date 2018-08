Presedintele rus Vladimir Putin inca mai spera sa poata scoate relatiile dintre Moscova si Washington din criza profunda in care se afla in prezent, dar nimeni nu va tine doliu daca aceasta ambitie nu va gasi reciprocitate din partea Washingtonului, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters si TASS. ''Presedintele rus spera in mai bine si doreste in continuare sa scoata relatiile noastre bilaterale din cea mai profunda criza in care se afla, asa cum a spus in mod repetat. Aceasta abordare se mentine, dar nimeni nu va purta doliu in cazul in care…