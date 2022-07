Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane care au solicitat azil in Uniunea Europeana a cunoscut un salt semnificativ anul trecut, pe fondul razboaielor si conflictelor din lume, a relatat DPA, preluata de Agerpres. Statele membre au primit aproximativ 648.000 de cereri in 2021, echivalent cu o treime mai mult decat in anul…

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa ajunga in Spania, marti, dupa finalizarea ultimelor intalniri cu liderii G7 din Germania, pentru debutul Summit-ului NATO care este asteptat sa se concentreze pe invazia in desfasurare a Rusiei in Ucraina, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi…

- Liderii celor mai mari șapte economii ale lumii au facut glume pe seama a fotografiei mai vechi in care președintele rus Vladimir Putin apare la bustul gol pe un cal. Cel care a dat startul șirului de glume a fost premierul britanic Boris Johnson care și-a intrebat colegii daca ar trebui sau nu sa-și…

- La patru luni de la inceperea ostilitaților din Ucraina, se pot trage primele lecții: conflictul, care va dura, a rupt deja echilibrul geo-economic global. Pe termen scurt, razboiul exacerbeaza tensiunile intr-un sistem de producție deja afectat de doi ani de pandemie și crește riscurile asupra economiei…

- Liderii Uniunii Europene intenționeaza, in cadrul summitului care va avea loc saptamana aceasta, sa mențina presiunea asupra Rusiei, angajandu-se sa lucreze in continuare la impunerea de sancțiuni, arata un proiect de document din care reiese ca aurul se numara printre activele care ar putea fi vizate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat marti apelurile presedintelui francez Emmanuel Macron "de a nu umili" Rusia, afirmand ca pe "noi nu ne umilesc, pe noi ne ucid", relateaza publicatia online ucraineana Cenzor.net, citand un fragment dintr-un interviu acordat de Zelenski publicatiei…

- Romania și alte state precum Australia, Canada, Franța, Germania, Japonia, Noua Zeelanda, Spania, Ucraina, S.U.A. și Regatul Unit al Marii Britanii au susținut in aceasta saptamana la Berna eliminarea Rusiei de la conducerea Grupului de lucru vamal al Uniunii Poștale Universale, a anunțat vineri conducerea…

- Indicatorul Sentimentului Economic calculat de Eurostat pentru economia Romaniei nu oglindește inca efectele razboiului din Ucraina.Principalele puteri economice ale Europei au resimțit deja șocul inca din luna martie, iar aprilie a consemnat o noua inrautațire a condițiilor economice.Istoria…