- Alegerile parlamentare anticipate sunt tot mai probabile in Republica Moldova, in pofida incercarilor unor politicieni si partide de a le impiedica, considera mai multi analisti politici moldoveni, a caror opinie difera doar in privinta perioadei in care acestea ar putea fi organizate, relateaza…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat luni ca a sesizat Curtea Constitutionala pentru a constata ca sunt intrunite circumstantele constitutionale de dizolvare a parlamentului, relateaza Radio Chisinau si deschide.md. Ea a declarat, in cadrul unui briefing, dupa consultari…

- "In actualul parlament al Republicii Moldova nu exista 51 de deputati care sa sustina lupta impotriva coruptiei. Oamenii stiu ca exista o singura iesire - alegeri anticipate", a declarat miercuri seara presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat marti neconstitutional decretul prin care presedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavrilita cu formarea unui nou guvern. Intr-o declarație de presa facuta in aceeași zi, Maia Sandu a declarat ca oamenii vor decide viitorul…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat marti neconstitutional decretul prin care presedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavrilita cu formarea unui nou guvern, informeaza Moldpres si Radio Chisinau, potrivit Agerpres.Dupa mai multe ore de deliberare, judecatorii…

- Patru partide ar accede in mod cert in viitorul parlament de la Chisinau in caz de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, ale carui rezultate sunt citate luni de Radio Chisinau, potrivit AGERPRES. Conform…

- Legea care confera un statut special limbii ruse in Republica Moldova a fost declarata neconstituționala de Curtea Constitutionala de la Chisinau, anunța Radio Chisinau, Ziarul de Garda si Agora.md, preluate de Agerpres. Legea fusese adoptata in luna decembrie a anului trecut și a starnit controverse…