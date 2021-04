În pofida eforturilor de pace în Afganistan, talibanii continuă atacurile: cel puţin 12 de morţi şi zeci de răniţi Cel putin 12 reprezentanti ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cursul mai multor atacuri violente in noaptea de luni spre marti, relateaza DPA, citand oficiali afgani. Cel putin opt ofiteri de politie au fost ucisi, iar alti doi raniti in urma unui atac al insurgentilor impotriva unui punct de control din districtul Zebak in provincia Badakhshan (nordul tarii), a specificat un responsabil local. In provincia Herat (vest), cel putin doi membri ai fortelor de securitate au fost ucisi si alti 15 raniti, dupa ce un atacator sinucigas a intrat cu masina plina cu explozibili in sediul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Stiri pe aceeasi tema

