În pofida declinului determinat de pandemie, Mieleva încheia luna martie cu o creştere de 25-30% Grupul german Miele are si o fabrica de subansambluri la Brasov, insa aceasta este operata separat. Retailerul german de electrocasnice de lux Miele si-a bugetat in aprilie un declin de 30% al vanzarilor pe fondul pandemiei actuale dupa ce in primele trei luni din an a inregistrat cresteri record. „Am avut un inceput de an foarte bun, cu cresteri de 40% in ianuarie si februarie. Martie vom inchide cum un plus de 25-30%. Este greu sa ne setam creierul pe ceva negativ si sa fim pesimisti tinand cont de aceste cifre“, spune Loredana Butnaru, executivul roman care conduce operatiunile locale de retail… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

