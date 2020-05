Stiri pe aceeasi tema

- DigiRay, o retea regionala care cuprinde 11 laboratoare specializate in imagistica dentara și maxilo-faciala situate preponderent in partea de vest a Romaniei, estimeaza ca va investi 2 milioane de euro, in urmatoarele 18 luni, pentru a-și consolida prezența pe piața. Managementul companiei a decis…

- Epidemia cu noul coronavirus nu franeaza modernizarea Bazei Aeriene Campia Turzii, iar Ministerul Apararii Nationale (MApN) are la dispozitie peste 564 de milioane de lei fara TVA pentru aducerea la zi a respectivei unitati si a lansat o licitatie in acest sens.

- Faimosul colegiu Eton, unul dintre cel mai prestigioase licee de baieti din Marea Britanie, a anuntat o investitie de 100 de milioane de lire sterline (113 milioane de euro) pe parcursul a cinci ani pentru a ajuta la reducerea inegalitatilor din educatie adancite de pandemia de COVID-19, relateaza sambata…

- Grupul Apple a realizat marti cea mai importanta extindere a serviciilor sale pe piete noi dupa o pauza de 10 ani, iar Apple Music a devenit disponibil in alte 52 de tari (167 in total), semn ca gigantul american din domeniul noilor tehnologii continua sa puna accent pe

- Tarile membre ale Uniunii Europene care incalca statul de drept in numele gestionarii crizei provocate de COVID-19 vor trebui sa raspunda in fata Consiliului European, a avertizat luni seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, informeaza France Presse.

- Comisia Europeana a decis sa ofere asistența financiara Republicii Moldova in valoare de 87 milioane de euro pentru acoperirea necesitaților imediate și pentru depașirea consecințelor de lunga durata provocate de criza epidemiologica.

- In conditiile pandemiei de COVID-19, Comisia Europeana este alaturi de tarile Parteneriatului Estic si reorienteaza 140 de milioane de euro pentru necesitatile imediate in Republica Moldova si celelalte tari ale grupului respectiv (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, si Ucraina).

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.