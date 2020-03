În plină stare de urgenţă, romii îşi fac de cap, carantinaţii se îmbată In acest timp, personalul medical cade din picioare de epuizare! Fl. Tanasescu In acest timp, personalul medical cade din picioare de epuizare! Cu toate sfaturile politiei, ale jandarmilor si ale altor autoritati, deja ne este frica de ceea ce se intampla aici, si acum: in Ploiesti si in alte localitati din Prahova. Si nu ne referim de data aceasta strict la epidemie. Facem referire directa la infractori! Si teama ne este ca vom ajunge – daca nu cumva am ajuns – sa stam in casa nu de teama coronavirusului, ci de groaza. De groaza lor, a… romilor. Desi, nici cu romanii neaosi nu ne este rusine!… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul Dan Oprea, de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, a transmis duminica un nou semnal de alarma cu privire la situatia in care se gaseste cea mai mare unitate medicala din Prahova. Medicul sustine ca nu exista o strategie clara cu privire la pacientii suspectati de infectare, dar si…

- Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, intr-o conferința de presa comuna cu premierul Ludovic Orban, la sediul ministerului:„Sunt un om care a venit din teritoriu. Focarul Suceava nu schimba cu nimic atitudinea pe care am avut-o, doar ca la nivel local trebuie schimbate…

- In Italia, avem peste un milion 200.000 de romani, iar dintre acestia 10.000 fac parte din personalul medical si sunt in linia intai. Este de asteptat ca in Italia, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de persoane infectate cu COVID-19, cei peste 1.200.000 de romani rezidenti sa fie ingrijorati…

- Din totalul cazurilor de infectare cu coronavirus 8,3% este reprezentata de personalul medical care a avut grija de bolnavi, dublu fata de cel inregistrat in China, arata un studiu al fundatiei Gimbe realizat pe baza datelor Institutului Superior de Sanatate din Italia, consemneaza miercuri agentia…

- “Personalul medical aflat in prima linie a combaterii COVID19 merita recunoștința noastra. Sunt semeni care, cu prețul periclitarii propriei sanatați, contribuie la eradicarea efectelor infecției cu coronavirus și la diminuarea consecințelor epidemiei”, spune europarlamentarul Drago Benea. Consilierii…

- Directiile de Sanatate Publica sunt sunt vitale in demersul autoritatilor de a combate raspandirea infectiilor cu noul coronavirus, astfel incat este de neacceptat ca anumiti sefi ai unor asemenea institututii sa fie in concediu medical de o luna, in plina epidemie, a afirmat premierul Ludovic Orban.

- Papa Francisc si-a exprimat miercuri apropierea fata de persoanele contagiate cu noul coronavirus din intreaga lume, precum si fata de personalul medical care ii ingrijeste si de angajatii serviciilor de protectie civila, relateaza AFP. „Vreau sa-mi exprim din nou apropierea fata de bolnavii de coronavirus…

- F.T. In perioada 1-5 ianuarie a.c., peste 200 de pompieri s-au aflat, zilnic, la datorie pentru asigurarea protecției și siguranței cetațenilor, acestia intervenind in 34 de misiuni de stingere a incendiilor. Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, in cele cinci zile, 157 persoane au fost asistate medical…