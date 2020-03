Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie pricinuita de raspandirea noului coronavirus, cand unii primari din județul Buzau incearca sa țina sub control puzderia de repatriați din Italia, Franța Germania, Spania și Marea Britanie care pot parasi izolarea de la domiciliu chiar sub nasul autoritaților, pentru alți aleși locali…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a scris, vineri, pe Facebook, ca ordinul de izolare a populatiei la domiciliu trebuie sa fie dat cat mai rapid, insa acesta trebuie precedat de mai multe masuri de protectie a celor care stau in case, dar si de sprijin fiscal pentru cei care lucreaza in anumite sectoare."Eu…

- De asemenea, retailerul face apel catre clienți sa cumpere din fiecare produs doar cantitatea necesara familiei. Mega Image mai spune ca nu vinde en-gros, nici cantitați nejustificat de mari și ca orice dezechilibru afecteaza modul normal de funcționare și ii lasa pe alți clienți fara produse.…

- Copiii din Italia au gasit modalitatea de a-și petrece timpul, in perioada in care sunt nevoiți sa ramana in casa, din cauza pandemiei de coronavirus. Activitatea lor preferata a facut ca traficul de internet din rețeaua Telecom din aceasta țara sa creasca cu peste 70%.

- Primele 4 persoane intrate in carantina din județul Neamț și internate intr-unul din centrele amenajate special in acest scop sunt venite toate din nordul Italiei. Trei sunt din satul Ungheni, comuna Raucești și una din Targu Neamț. Dumitru Balajel, primarul comunei Raucești, a confirmat știrea și a…

- In contextul epidemiei de Coronavirus, care a luat amploare in Italia in ultimele zile, primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a facut cateva precizari pentru borsenii care se reintorc din zonele afectate, in special Lodi. “Din dorinta de a evita orice fel de probleme ulterioare, borsenii care se intorc…

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- In Romania, 86% dintre copiii cu varste cuprinse intre 9 si 16 ani folosesc smartphone-ul zilnic, iar 63% il folosesc de mai multe ori pe zi sau aproape tot timpul, conform celui mai recent studiu EU Kids Online 2020, care compara felul in care copii cu varsta intre 9 și 16 ani folosesc internetul in…