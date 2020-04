Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din statul indian Chhattisgarh (centru) si-a numit gemenii nou-nascuti „Corona” si „Covid”, in contextul in care tara se afla in izolare, dupa ce autoritatile au decretat in urma cu cateva zile carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Agerpres.ro, citand DPA. Gemenii,…

- A fost lider al ierarhiei WTA la dublu reușind sa câștige pâna acum doua Grand Slam-uri în cariera (ambele alaturi de Martina Hingis). Aflata în izolare acasa, în India, Sania Mirza are o rugaminte în plina pandemie de coronavirus: sa se posteze mai puțin imagini…

- FCSB domina topul celor mai valoroși jucatori din Liga 1. Dupa ultima actualizare a cotelor de piața, realizata de Transfermarkt, Florinel Coman (21) a devenit cel mai valoros jucator din Romania. Inainte de actualizarea realizata de publicația de specialitate Transfermarkt, Florinel Coman se afla la…

- Pentru ca pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea majoritații competițiilor sportive și pentru ca suporterii iși doresc, totuși, sa vada fotbal, mai multe țari din intreaga lume au decis sa cumpere drepturile TV pentru liga naționala de fotbal din Belarus. COVID-19 | Liga din Belarus risca sa fie…

- Spitalul Radauti are nevoie de personal, materiale sanitare si medicamente, in conditiile in care a devenit unitate de suport COVID-19. Managerul unitatii a cerut sprijin de la autoritati pentru suplimentarea personalului si fonduri pentru echipamente si medicamente.Managerul Spitalului Municipal…