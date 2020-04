Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) semnaleaza aparitia unor site-uri de phishing ce vizeaza utilizatorii de carduri bancare din Romania - Visa, MasterCard, American Express etc.Potrivit specialistilor CERT-RO, paginile de phishing sunt gazduite pe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca romanii cu domiciliul sau resedinta in strainatate se pot inregistra pe platforma www.votstrainatate.ro pentru a vota la alegerile parlamentare. Ei trebuie sa opteze pentru vot prin corespondenta sau vot intr-o sectie de votare, potrivit news.ro.”In…

- In plina pandemie de coronavirus, romanii sunt nevoiți sa se deplaseze catre locul de munca in condiții in care ii expun și mai mult la infectarea cu COVID-19. La inghesuiala in microbuzele din Romania sunt, spre exemplu, suspuși romanii pentru a ajunge la serviciu. O femeie, care se deplasa pe…

- Mircea Rednic (57 de ani), antrenorul celor de la Poli Iași, ii sfatuiește pe romani sa ramana in case pentru a impiedica raspandirea coronavirusului. Zeci de persoane au ales sa iși petreaca ziua de sambata la iarba verde, in padurile din intreaga țara. Mircea Rednic le cere oamenilor sa respecte masurile…

- In timp ce romanii din strainatate sunt opriti sa mai intre in tara din pricina riscului de imbolnavire cu noul coronavirus, sunt si oameni care fac cozi la aeroporturi sa iasa. Peste 100 de persoane au luat drumul Germaniei de pe Aeroportul din Iasi. Au acasa familii, iar singura resursa financiara…

- Reglementari privind acordarea serviciilor medicale și tratamentelor pe perioada starii de urgența Pe perioada starii de urgența, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice, dupa cum urmeaza: a) serviciile…

- E JALE! Inchisoare de pana la 21 de ani pentru romanii și italienii care fac asta, in plina pandemie de coronavirus! „Ordinul e clar!” Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta…

- Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta carantina și provoaca decesul cuiva.