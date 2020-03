Stiri pe aceeasi tema

- "La implinirea varstei standard de pensionare, Avocatul Poporului si adjunctii Avocatului Poporului, care au indeplinit cel putin un mandat complet ( 5 ani- n.red.), beneficiaza de pensie calculata potrivit prevederilor legale aplicabile judecatorilor.Fostii Avocati ai Poporului si fostii adjuncti al…

- Cei mai multi, respectiv 3.929, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, in cazul acestora inregistrandu-se si cea mai mare pensie medie, respectiv 18.771 lei, din care 17.483 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor…

- Avocații sunt nemulțumiți de protestul judecatorilor, pentru ca au ajuns in situația de a se prezenta in instanța, uneori venind de la mare distanța, pentru a constata ca ședința de judecata nu mai are loc. Avocata Flavia Teodosiu, prodecan al Baroului București, a spus la Adriana Nedelea LA FIX ca…

- Conform datelor centralizate de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii ianuarie 2020, de 9.396 de persoane.Asta inseamna ca numarul beneficiarilor de pensii speciale este in crestere cu 37 de persoane fata de perioada similara…

- Victor Alistar: Justitia, ca si democratia, costa Foto: Arhiva. Deputatii au adoptat cu aproape unanimitate de voturi eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia celor pentru militari. Nu a fost niciun vot împotriva, doar 21 de parlamentari s-au abtinut. Pentru a produce efecte,…

- Adunarea Generala de la Inalta Curte de Casație și Justiție se va intruni maine pentru a formula o sesizare ce va fi trimisa Curții Constituționale a Romaniei, cu privire la abrogarea legii pensiilor de serviciu, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Conforum sursei citate, sesizarea va fi inaintata…

- Curtea Suprema va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la legea care desfiinteaza pensiile speciale ale magistratilor, au declarat surse judiciare pentru G4Media.Deputatii au votat, marti, intr-o sedinta de plen convocata in sesiunea extraordinara, proiectul de eliminare a tuturor pensiilor speciale,…

- Plenul Parlamentului se reuneste, sambata, intr-o sedinta solemna, in care presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul. Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, Patriarhul…