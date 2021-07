Guvernul a acordat Tarom un ajutor de stat individual pentru salvare, in valoare de 36,7 milioane de euro, autorizat de Comisia Europeana (CE) in februarie 2020, in condițiile in care situația financiara a companiei s-a deteriorat constant in ultimii ani. Compania era nevoita sa suporte cheltuieli semnificative pentru a finanța modernizarile tehnice necesare flotei sale, combustibilul și cumpararea certificatelor ecologice, ajungand, la finele anului 2019, sa se afle in imposibilitatea continuarii activitatii in conditii de siguranta si securitate. In acest context, rolul acestui ajutor era de…