- In plina iarna, in satul Colibasi din comuna Malovat, judetul Mehedinti, a cazut grindina. Oamenii locului spun ca nu au mai vazut asa ceva, ca este prima data cand asista la un asemenea fenomen. The post Fenomen meteo neobisnuit in Romania. Grindina, in plina iarna appeared first on Renasterea banateana…

- Iarna nu zaboveste prea mult in Romania. Dupa un episod scurt de ninsori la si viscol munte, in weekend se anunta temperaturi maxime anuntate de 14 grade in sud-estul tarii, valori anormale pentru luna ianuarie.

- Adoptați o maniera prudenta de conducere și adaptați in permanența viteza de rulare la condițiile meteo și de drum. Inainte de a porni la drum, intotdeauna, informați-va despre condițiile meteo-rutiere existente pe traseul pe care urmeaza sa-l parcurgeți! Curațați in permanenta farurile si blocurile…

- A fost semnat contractul pentru deszapezirea drumurilor nationale care strabat judetul Botosani, Intelegerea a fost parafata abia luni in plina iarna si cu amenintarea zapezii intr-un judet afectat anual de precipitatii abundente. Botosaniul era singurul judet din tara ramas fara contract pentru deszapezire…

- Administraț PROGNOZA METEO. Potrivit ANM, in intervalul 4 ianuarie, ora 17:00 – 6 ianuarie, ora 22:00, local și temporar, vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, cu rafale in general de 45…55 km/h, iar la munte de peste 70 km/h.Pe parcursul zilei de luni (6 ianuarie), vantul…

- Gerul Bobotezei se lasa asteptat in acest an. Pentru prima luna a anului 2020, meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat media normala pentru aceasta perioada. O masa de aer cald va ajunge pe teritoriul Europei si, chiar daca se vor mai semnala ninsori, acestea nu vor fi insemnate cantitativ.

- In vederea asigurarii desfasurarii in conditii optime a activitatilor in perioada sarbatorilor de iarna 2019, unitatea a intreprins urmatoarele masuri specifice: a fost asigurat un numar optim de echipaje operative/tura de 12 ore/judet, alcatuite din: 1 echipaj C2, 1 echipaj ACD, 9 echipaje B2 si min.…

- Astazi, in toata tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca se vor inregistra zece grade, la Balți cu unul mai mult. La Orhei termometrele vor arata 12 grade. La Tiraspol sunt anuntate 13 grade. La Leova vor fi 14, iar la Comrat si Cahul 15 grade.