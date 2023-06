Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din sindicat din Educație spun ca vor trimite membrilor propunerea de la Guvern și ca este posibil un raspuns in aceasta seara. Noua oferta a Guvernului pentru profesori va fi prezentata membrilor de sindicat in regim de urgenta, in asa fel incat acestia sa se poata pronunta daca greva o sa…

- Guvernul aproba majorari salariale pentru o parte a personalului din Educație. Venituri mai mari cu 9% pentru 55.000 de salariați Guvernul a anunțat ca in sedinta de guvern de vineri, va aproba majorarea veniturilor pentru personalul nedidactic din invațamant, potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului,…

- Efortul bugetar national pentru acordarea de prime angajatilor din sistemul de invatamant ar putea fi suplimentat cu ajutorul unor fonduri europene, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, citat de Agerpres. Carbunaru a fost intrebat daca primele care urmeaza sa fie acordate personalului…

- Circa 15.000 de angajați din sistemul de invațamant sunt așteptați, joi, in Piața Victoriei, la protestul care a inceput la ora 11.00, ca raspuns la oferta Guvernului pentru revendicarile profesorilor. Protestul din fața guvernului va continua cu un marș intre orele 12:00 și 16:00. UPDATE 11:15 - Parerea…

- „Daca intarziem mai mult de o saptamana este destul de periculor pentru viitorul acestor copii, in sensul in care avem un calendar agreat”, spune președintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, Iulian Cristache, dupa consultarile cu premierul

- Ministerul Muncii centralizeaza grilele pentru viitoarea lege a salarizarii, in cadrul careia se vor regasi inclusiv asteptarile angajatilor din sistemul de educatie, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.

- Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Parinților, a dezvaluit ca deține informații conform carora profesoara de limba japoneza ar fi terorizat elevii și ar fi utilizat un limbaj neadecvat in relația cu aceștia, in ultimii doi ani. Conform declarațiilor sale, aceste informații i-au fost…

- Libertatea a invitat mai multe asociatii de parinti si de elevi sa puncteze trei lucruri pe care pachetul de lege a educatiei pentru preuniversitar nu le corecteaza si trei puncte pozitive ale actelor normative. Au comentat Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti,…