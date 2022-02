Stiri pe aceeasi tema

- Modificari in Codul Rutier 2022. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind circulatia pe drumurile publice. Apar reguli noi pentru obținerea permisului auto. oi, 13 ianuarie, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Parlamentarii vor examina mai multe proiecte de lege in lectura a doua: proiectul de lege cu privire la investigarea incidentelor și accidentelor in transporturi; doua proiecte de ratificare a unor acorduri de imprumut dintre Guvernul Republicii Moldova și…

- Deputații s-au intrunit in ședința. Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.

- Propunerea legislativa are in vedere modificarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin introducerea posibilitații transmiterii, de catre CNPP, la cerere, in format electronic (prin email sau in contul online deschis pe site-ul CNPP) a documentului care face dovada plații…