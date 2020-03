In plina epidemie, un roman a castigat peste 1,7 milioane de euro la Loto. Joaca de peste 30 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana achizitioneaza si va distribui un milion de masti medicale pentru protectia impotriva coronavirusului (COVID-19), in valoare de 1,25 milioane de lei, cu sprijinul financiar al Romgaz, se mentioneaza intr-un comunicat al producatorului si furnizorului de gaze naturale din Romania.…

- Libra Internet Bank va desfasura, prin intermediul Tradeville, un plasament privat de obligatiuni in valoare de 10 milioane euro, cu posibilitatea majorarii sumei. Obligatiunile vor fi subordonate si vor avea o scadenta de 10 ani. "In privinta cuponului, acesta va fi cuprins in intervalul…

- Ministrul demis si iar propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.…

- Efectele Coronavirusului se vor simti si in Romania pe canalul comercial, pe liniile de distributie, primul impact fiind catre Uniunea Europeana, care va aduce efectele si catre Romania, in contextul unei economii globalizate, a declarat miercuri Eugen Anicescu, Country Manager, Coface Romania.…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…

- Duminica, 2 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus. La tragerea Joker categoria I este report de peste 4,7 milioane lei, iar la Loto 6/49 la categoria I, de peste 3,6 milioane de lei.Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 30 ianuarie 2020Loto 6/49: Joker: Loto 5/40: Noroc Plus:…

- Turcia spera sa atraga in acest an un numar de aproximativ 58 de milioane de turisti straini si totodata mizeaza pe venituri din turism de peste 40 de miliarde dolari, a declarat luni ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, transmite Reuters. Oficialul mentionat a precizat ca abia…

- Duminica au loc trageri speciale loto de Craciun, Loteria Romana suplimentand fondul de castiguri la categoria I pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. La Loto 6/49 a fost suplimentat cu 100.000 de lei, Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 fondul a fost suplimentat cu 25.000 de lei, potrivit…