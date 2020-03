Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze, a anuntat ca nu mai considera oportuna achizitia a 20% din compania greaca Gastrade, care dezvolta viitorul terminal de gaze naturale lichefiate la Alexandroupolis, Grecia.

- ​Comisia Europeana a acceptat angajamentele propuse de Transgaz în vederea facilitarii exporturilor de gaze naturale din România. Potrivit Comisiei, Transgaz va pune la dispoziția pieței capacitați semnificative de gaze naturale, în regim de capacitați ferme, pentru a fi exportate…

- Un orașel grec de marimea Bragadirului a devenit punctul zero al crizei refugiaților. Este vorba despre Kastanies, localitate aflata la granița cu Turcia, unde mii de migranți au sosit in ultimele zile.Grecia, țara in care mulți conaționali iși petrec vara de vara concediul de odihna e prinsa zilele…

- Ca urmare a declarațiilor aparute in presa cu privire la discrepanțele intre capacitatea de import pe care o are Romania, așa cum apare in sistemul european și cea declarata public de catre MEEMA și Transgaz, compania face o serie de precizari: Capacitatea ferma pusa la dispoziție de catre Transgaz…

- Consiliul de miniștri al guvernului bulgar a aprobat participarea companiei de stat de transport a gazelor naturale din Bulgaria , Bulgartransgaz, cu un procent de 20% in capitalul social al Gastrade, care dezvolta terminalul GNL susținut de UE in Grecia de Nord in largul țarmului Alexandroupolis,…

- Producatorul roman de gaze Romgaz va participa la a doua etapa a testului de piata privind realizarea terminalului de gaze naturale lichefiate (LNG) din Alexandroupoli, Grecia, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Adrian Volintiru, directorul general al companiei. "Sigur, 100% vom participa",…

- FMI estimeaza ca PIB/capita ajustat cu puterea de cumparare va depași 30.000 de dolari in 2021, in Romania, conform celui mai recent set de date, din octombrie 2019.PIB/capita, ajustat puterea de cumparare, va crește in Romania, in 2020, la 29.554 dolari, peste media Europei de Est, de 28.099…

- Trei companii ar fi interesate de preluarea de la ExxonMobil a participației de 50% din proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagra, potrivit unor surse HotNews.ro. Una dintre companii deja și-a anunțat public interesul, aceasta fiind Romgaz. Celelalte doua nu au anunțat oficial,…