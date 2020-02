Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat joi, 6 februarie, Ministerului Sanatații ca, in ultima saptamana de supraveghere și monitorizare, s-a inregistrat o creștere foarte mare a numarului de imbolnaviri prin infecții respiratorii acute fața de nivelul așteptat.…

- A fost declarata epidemie de gripa in Romania. Pana acum s-au inregistrat peste 7.000 de cazuri de gripa, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor. In saptamana trecuta, la nivelul judetului Bacau, s-au confirmat 96 cazuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul crescut al cazurilor de gripa si infectii respiratorii din ultima saptamana. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul crescut al cazurilor de gripa si infectii respiratorii din ultima saptamana, anunța Digi24.Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere…

- Aproximativ 30 de copii au fost diagnosticati cu gripa in perioada 31 ianuarie – 2 februarie, cazurile fiind confirmate in urma testelor rapide, au informat, luni, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al SJU Buzau, Adriana Bunila, cazurile de gripa…

- Suntem in plina epidemie de gripa, iar infecțiile respiratorii virale și bacteriene nu sunt nici ele puține. Dorim sa atragem atenția asupra unor practici care, in primul rand, ne protejeaza micuții de expunerea inutila la boli prin prezentarea la urgențe atunci cand nu este cazul. De asemenea, dorim…

- Comparativ cu situația de la nivelul țarii, județul Bistrița-Nasaud sta destul de bine din punct de vedere al cazurilor de gripa inregistrate, spun reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud. Doar 14 astfel de cazuri au fost confirmate, printre acestea inregistrandu-se și decesul unei…

- ​O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a speculat cererea de pe piața și a crescut de șase ori prețul la maștile sanitare, in contextul in care epidemia de coronavirus face ravagii in China.